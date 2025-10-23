Трамп не сделает достаточно, чтобы изменить ход конфликта на Украине – Болтон
Президент США Дональд Трамп продолжит предоставлять Украине разведданные, но не даст ей того, что позволит изменить ход конфликта.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Доминика Пресля заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, имеющий репутацию оголтелого ястреба-русофоба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ну, я думаю, что, по крайней мере, он продолжает оказывать некоторую военную помощь и предоставляет разведданные, но я не думаю, что он сделает достаточно, чтобы изменить ход войны.
Несмотря на множество вполне обоснованных причин, он не ввел санкции против России за продажу нефти и газа. Отчасти это связано с тем, что санкции США и ЕС против России в этом отношении плохо работают.
Если бы мы хотели, чтобы Россия не зарабатывала твердую валюту на международных продажах нефти и газа, мы бы просто запретили их экспорт, а не водили механизм ограничения цен. Потому что политики боялись, что цены на бензин вырастут, если мы полностью запретим экспорт российской нефти на международный рынок», – рассуждал Болтон.
«Он ввел санкции против Индии, но не против Китая, который покупает гораздо больше российской нефти и газа, чем Индия. Так что, если бы он действительно хотел изменить политику США, он бы ввел новые тарифы и санкции против России, чего он не сделал, и честно говоря, я не думаю, что он это сделает», – заключил Болтон.
