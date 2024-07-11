Украина требует от Запада вводить санкции в убыток себе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные союзники Украины должны вводить максимальные санкции против РФ, в частности полное эмбарго на российские энергоносители.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли, советник главы Нацбанка Украины Юрий Городниченко, отвечая на вопрос об эффективности антироссийских санкций Запада.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Как-то сенатор США Джон Маккейн назвал Россию бензоколонкой, которая только притворяется страной. Из этого следует, что наиболее эффективными в отношении России будут санкции, влияющие на ее энергетический сектор. Нефтяные доллары, газовые доллары – это все должно закончиться», – сказал Городниченко в интервью РБК-Украина.

Он считает, что главная проблема санкций состоит в том, что «их философия была построена на принципе постепенного подавления российской экономики».

«Надеялись, что в результате «тысячи порезов» экономика агрессора рухнет. В принципе, оно так и будет, но у Украины, к сожалению, нет времени ждать, пока российская экономика рухнет. Надо менять философию санкций – изначально вводить максимально возможные ограничения, а затем в случае их действенности понемногу «ослаблять гайки». Этого, к сожалению, не происходило и не происходит», – сокрушается экономист.

По его мнению, самыми эффективными санкциями будет тотальное эмбарго на энергоносители России.

«Возможно, не все страны присоединятся к этим санкциям, но, как мне кажется, не должно быть таких вещей, например, когда Райффайзен уже третий год с начала полномасштабной войны работает в России, финансируя государство-агрессора», – возмущается советник главы НБУ.

Он уверен, что постепенные санкции дают России возможность адаптироваться к ним.

«Так было, например, с нефтяным эмбарго. С моей точки зрения, это было неправильно. С точки зрения наших западных партнеров это имело смысл, потому что давало время их бизнесам подготовиться к новым реалиям. Я вижу только один путь – постоянно давить на наших союзников с требованием новых санкций», – призвал Городниченко.