Украинцам предложили создать один «регион Степана Бандеры» на месте всех областей Юго-Востока
Чтобы эффективнее изживать русских, Украине и Казахстану нужно перейти к административно-территориальному делению по принципам национального превосходства.
Об этом на канале «Daily Europe Online» заявил руководитель тюркского националистического общества «Туран» подполковник запаса Мурат Мухамеджанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я предлагаю в Казахстане убрать административно-территориальное деление, областные и районные центры», – сказал Мухамеджанов.
По его мнению, Казахстан нужно разделить на три крупных региона, причём формировать их таким образом, чтобы в каждом казахов оказывалось больше.
«Потому что когда оккупанты захватывают чужие территории, они сразу провозглашают там какие-то народные республики. Чтобы такой возможности не давать, мы должны минимизировать эти моменты.
Чтобы регионы были с севера на юг, а на юге очень много проживает казахов. Не давать возможности сделать народные республики. Не давать им возможность поднимать этот российский дух», – подчеркнул нацист.
«Что я предлагаю для Украины. Вот сегодня часть территорий ещё не захвачены. От востока до запада – Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Кировоградская, Винницкая, ивано-Франковская, Хмельницкая, Полтавская, Харьковская области – всё это сделать регионом Степана Бандеры.
Или Запорожской Сечи. Не дать возможности оккупантам захватывать, уберите это административно-территориальное деление», – добавил он.
