В Давосе никто не будет разговаривать с детским садом Зеленского

22.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

На экономическом форуме в Давосе с украинским президентом Владимиром Зеленским и его командой не станут разговаривать ни крупные мировые лидеры, ни представители бизнеса.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Встречаться с Зеленским там никто не будет. Не только Трамп, но даже пятый член делегации, или, как к нам обычно ездят, седьмой помощник пятого заместителя главы Госдепа.

То есть интерес есть, но поскольку мы попали в такую непростую ситуацию с американцами, встречаться с нами не станут. Европа, немцы и французы. Интерес к нам у них есть. Пусть этот интерес выглядит немножко по-другому, чем пять лет назад, но он есть. Но Меркель и Макрон встречались менее, чем два месяца назад в Париже на саммите «нормандского формата».

И на этом саммите они свой интерес проявили, но при этом ему дали, а он добровольно взял несколько поручений. Они с ним будут говорить опять после того, как он выполнит, не выполнит, или выполнит по-своему, а, с их точки зрения недовыполнит, те поручения, которые они ему дали.

До этого никто ни о каких последующих шагах с ним разговаривать не будет. Это очень серьёзный уровень, там эти все разговоры ни о чём, просто чтобы встретиться и сказать: «Мистер президент, вы хороший парень, мы рады с вами встречаться» – никто на это время тратить не будет.

Их того, что сообщает Офис президента, я вообще не увидел ни одной встречи на полях Давоса. И у него для этого не будет времени – он вечером выступает, я думаю, после этого он поприсутствует на той панели, на которой будет выступать, и ему надо лететь в Израиль», – отметил Рудяков.

По его мнению, украинского президента на этом форуме будет сопровождать никому не интересный «детский сад».

«Нас будет представлять Гончарук, но предполагать, что кто-то из серьёзных даже бизнесменов, а не государственных деятелей, будет с ним говорить – это туда надо было пару миллиардов евро завести и разложить вместо шапочек, бесплатные пачки.

Кто-то из журналистов написал, что из «Слуги народа» едет детский сад. И самый юный депутат, господин Юрашко, как раз попал в эту группу. Ну кто с ним будет говорить, о чём с ним будут говорить? А эти ребята, которые едут, уверены, что ухватили жар-птицу власти за хвост, и крепко её держат. Но говорить с ними никто не будет. Для нас это плохо», – резюмировал эксперт.

Напомним, Швейцария усилила меры безопасности в Давосе из-за неадекватного поведения членов украинской делегации во время предыдущего экономического форума.