Погребинский отчитал Зеленского: Ты зачем едешь в Давос?!

21.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина рискует получить новый скандал из-за поездки делегации во главе с Владимиром Зеленским на Всемирный экономический форум в Давос.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, все понимают, что Зеленский далек от экономики, равно как и сопровождающий его избежавший отставки премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«Для меня эта вся история с Давосом говорит, что президент наш, ну, казалось бы, парень, который получил славу, известность, признание, любовь миллионов девушек и не девушек, он должен быть пресыщен этим ощущением нахождения на вершине славы. А он хочет поехать в Давос.

Ну, ты чего? Ты, что, будешь понимать, о чем там речь будет идти? Если ты прочитаешь то, что тебе напишут, и тебе будут хлопать, и ты не будешь ощущать того, что ты не на своем месте – ты зачем туда едешь?

Я думаю, что это плохой знак. Точно такой же плохой знак, как поехать в Оман. Нечего тебе делать там, в Давосе.

Поздороваться, оказаться в одном помещении, где будет Трамп, где будут люди, которые реально понимают в бизнесе, в экономике, в финансах. И ты со своим премьером, который сам сказал, что он «профан в экономике», чего вы там делаете?», – заявил Погребинский.