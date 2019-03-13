В Москве обсудили будущее Украины после выборов

13.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Приглашённые эксперты в эфире «ТВЦ» рассмотрели под несколькими углами перспективу украинских выборов и дальнейшую судьбу действующего главы Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Порошенко три варианта судьбы. Первый – это вариант Саакашвили, когда проиграл, сбежал, «давайте, выдавайте!», он: «нет, не выдаём!», он воровал – не воровал, костюм-пиджак и так далее. Второй вариант – он сдаётся, передаёт власть победителю за гарантии безопасности для себя, покупает», – заявил политолог Араик Степанян.

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«Вы сейчас про Украину! Там такие вещи по определению невозможны, даже если он двадцать раз пообещают гарантию безопасности», – отметил ведущий Роман Бабаян.

«Он может до конца биться и сказать, что я победил, подделать выборы и так далее. Но тогда националисты идут на штурм, он должен поднять своих штурмовиков и вот начинается. И в этот период он должен торговаться – хотите власть, значит дадите мне гарантию. Ну ладно. Допустим, не дали или дали – не важно. Третий вариант, что его просто там замочат», – добавил Степанян.

При этом экономист из Украины Александр Охрименко сказал, что не имеет значения, кто будет президентом Украины.

«Не имеет значения, убежит кто-то не убежит. Ничего не поменяется. На сегодняшний момент модель экономики Украины и жизнь – она живёт своей жизнью. Хуже может быть только одно – если будет третий майдан», – заявил Охрименко.

“Вы думаете, если станет Зеленский, коррупция уменьшится? Нет, он её возглавит. Вы думаете, что-то поменяется в модели экономики? Ничего. Смотрите, что сейчас обсуждают украинцы – вы думаете, эту чепуху, президентов? Они обсуждают, курс будет 25 или не будет. Сейчас все ожидают девальвацию, и дальше будет курс за доллар 30 гривен, сейчас 26.5 – вот, что обсуждают! Это не выборы. Люди живут своей жизнью, экономика Украины за пять лет, не потому что Порошенко, перестроилась и на сегодняшний момент она переживёт любого президента», – добавил украинский эксперт.

В то же время московский политолог Игорь Шатров со своей стороны выразил сомнение в адекватности большинства украинцев в последние годы.

«Революции, как известно, задумывают романтики, реализуют фанатики, а плодами пользуются негодяи. Когда случилось это на Украине, мне кажется, изначально и задумывали революцию негодяи, для того, чтобы потом пользоваться плодами. На Украине отказались от здравого смысла изначально, потому что была задача растащить эту страну. Найти поводы, возможности, какие-то объяснения, основания для того, чтобы её просто разобрать по частям.

Вот, демонтаж Советского Союза на Украине, который осуществился, конечно, с большой подачей Запада, принял самые катастрофические формы. Людей все эти годы перековывали, перевоспитывали тихо и незаметно, поэтому сейчас то, что у нас вызывает не удивление, не возмущение, а вообще непонятные чувства, потому что этого не может быть потому что не может быть никогда, на Украине спокойно политики могут это артикулировать», – отметил московский политолог.

«Я когда новости вижу такого плана или когда под декоммунизацию они подвели памятник Суворову и снесли его, я начинаю сомневаться в нормальности их», – поддержал ведущий.

«…а кто-то ведь ещё их и поддерживает! Поэтому, когда сегодня спорим – Порошенко, не Порошенко, Тимошенко, Зеленский – я, например, считаю, что Порошенко победит на этих выборах. Неважно, как – законно, незаконно, он останется президентом. И за него, на самом деле, 50 процентов, к сожалению, наверное, действительно не очень здоровых людей, искренне проголосует. Они ему поверят в очередной раз, потому что они привыкли уже наступать на эти грабли. Их все эти годы учили наступать на грабли, и у них такая шишка на лбу, что им уже и не больно», – добавил Игорь Шатров.