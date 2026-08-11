Нужно серьезно относиться к новым угрозам Крыму укро-террориста «Мадьяра» – Живов
России нужно серьезно относиться к заявлениям террориста-командующего СБС ВСУ Роберта Броуди, более известного по кличке «Мадьяр» о том, что при наличии западного финансирования его подразделения могут в несколько раз нарастить удары по Крыму. Именно поиском такого финансирования сейчас и занята киевская верхушка.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«К угрозам разыскиваемого в России террориста Мадьяра, по совместительству командира беспилотных систем ВСУ, надо всегда относиться с максимальным вниманием. Безусловно многие вопросы эффективности в кавычках его подразделений упираются в финансирование.
И сейчас как раз очередной раунд переговоров – Зеленский ездит по Европе, просит денег. И если ему эти деньги дадут, в том числе на различные типы беспилотных систем, конечно, Мадьяр и его банда беспилотных систем могут осложнить жизнь в Крыму, и без того непростую», – отметил он.
«Ну, за счёт чего? В первую очередь, за счёт средних и дальних ударов и использования безэкипажных катеров – угрозы, с которыми и так Крым и Севастополь борются и в целом справляются более-менее. Просто могут кратно увеличиться эти угрозы и риски с ними связанные. Поэтому ко всем этим угрозам надо относиться серьёзно», – заявил Живов.
При этом, он подчеркнул, что в войне на истощение у России гораздо больше ресурсов, чем у Украины:
«Мы с вами видим, что российская армия зеркально стала отвечать на то, что делает Мадьяр и его соучастники, как в Крыму, так и в других частях зоны СВО и пограничных регионах вроде Белгорода.
И сейчас на самой Украине уже нет электричества, пустые полки, пустые заправки, и если цель украинского режима и его таких апологетов, как Мадьяр, просто превратить всё в пустыню – ну, у нас ресурсов превратить Украину в пустыню гораздо больше, чем у Украины создать сложности для Крыма или любого другого региона России».
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