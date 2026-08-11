Полковник ВСУ: Поставки сербских снарядов и мин гораздо важнее признания дружеского Косово

Игорь Шкапа.  
11.08.2026 19:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Сербия, Украина


Визит Владимира Зеленского в Белград и его встреча с сербским президентом Александром Вучичем нужна Киеву, поскольку ВСУ массово используют боеприпасы из этой страны.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Визит Владимира Зеленского в Белград и его встреча с сербским президентом Александром Вучичем нужна...

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«Имея возможность общаться с коллегами-офицерами артиллерийских подразделений, я знаю от них, что они работают сейчас фактически в режиме 24х7, то есть им хватает боевых задач на определенных направлениях, а значит, артиллерийская компонента, боеприпасы к ней остаются актуальной опцией.

И один из ключевых поставщиков этих типов боеприпасов есть нынешняя Сербия. Да, существуют разные схемы снабжения тех же боеприпасов через страны ЕС, но то, что боеприпасы от сербских производителей есть на вооружении украинских подразделений, это факт», – сказал Селезнев.

Он добавил, что не знает, с какой целью приезжал Зеленский в Белград.

«Но то, что опция поставки артиллерийских боеприпасов и минометных мин из Сербии для нужд украинской армии по любым схемам остается актуальной опцией, это факт», – заявил он.

По его словам, помощь Косово, где выразили недовольство после отказа Зеленского признавать их независимость, не идет ни в какое сравнение с масштабами поставок из Сербии.

«Я не думаю, что масштаб военно-технического сотрудничества между Приштиной и Киевом был настолько масштабным, что мы сейчас оказались на развилке выбора поддержки какой-то страны, Косово или Сербии. Потому что возможности того же завода «Застава» на территории Сербии значительно больше, чем возможности наших косовских друзей и партнеров», – резюмировал Селезнев.

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