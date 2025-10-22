В украинских колониях закончились нары для дезертиров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Только по официальной статистике на Украине почти 300 тысяч уголовных производств по дезертирству.

Об этом на заседании Верховной рады заявил парламентарий Анатолий Бурмич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны реалистично смотреть на ситуацию. Офис Генерального прокурора предоставил официальные данные: 290 тысяч уголовных производств в отношении СЗЧ и дезертирства. Это огромная цифра. Но все ли они учтены? Мы знаем, что реальное число может быть намного больше», – сказал депутат.

«Господа, у нас даже не так много мест для содержания. В прошлом году в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах находилось 44 тысячи с половиной человек», – добавил Бурмич.

Но вместо решения он предложил «сосредоточиться на мотивации сотен тысяч украинцев».