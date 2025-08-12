Военкор: Наши сбрасываемые ФАБы достигли точности натовских «Хаймарсов»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВС РФ выжигают позиции противника и только после этого бросают малые группы для продвижения и закрепления.

Об этом на радио «КП» Новороссия говорили экс-спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин и репортёр ВГТРК, донецкий военкор Андрей Руденко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Бьём не только по первой-второй линии, а в глубину до 30-40 км. Здесь и реактивные системы, и беспилотные системы. Мы выжигаем всё, а после этого идёт продвижение штурмовых групп. Огненный вал в войну – это одновременно шло, а здесь выжигание на большую глубину и заход малых групп, и мы начинаем закрепляться, закрепляться. До этого не было так», – отметил Басурин.

Руденко добавил, что таким образом компенсируется нехватка БПЛА за счёт, в том числе, авиации.