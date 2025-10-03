«Второй контур» ВПК РФ даёт соотношение затраты/эффективность 1:40 – Чадаев

В России запущено два «контура» ВПК – классический, обеспечивающий массовое производство, и народное мелкосерийное производство.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог и основатель школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Это кстати причина, почему наше Минобороны предпочитает работать с крупными компаниями, которые могут обеспечить объём», – сказал Чадаев.

«Очень сильно цена зависит от объёма, экономический эффект масштаба по полной программе работает. Поэтому действительно, выгоднее закупить 100 тысяч одинаковых дронов, чем у 20 производителей закупать по 5 тысяч.

«В то же время, эта высокотехнологичная война требует постоянного поиска новых решений, а крупные компании с этим не справляются, такой олдскульный советский ВПК, когда до постановки на вооружение проходит лет пять.

Поэтому у нас сложилось два контура – основной и параллельный, «народный ВПК». Но у этого «народного ВПК» действительно высокая себестоимость, потому что это всё гаражная сборка.

А когда большие корпорации пытаются играть в историю с новыми решениями, у них это получается ещё дороже. Потому что кабинет военпреда, журнал учёта журналов, и всё такое.

И тем не менее, мы гордимся сочетанием 1:40. То есть, сколько наша страна потратила на нас [дроноводов], и сколько мы нанесли ущерба противнику. Это хорошая цифра, такая мало у кого есть. Это включая потери, обрывы, недолёты, браки», – резюмировал он.