Выборы в Молдове: «черный лебедь» для Санду

Несмотря на лидерство Майи Санду, президентская гонка в Молдове остается непредсказуемой. К такому выводу на телеканале Exclusiv TV пришли политический эксперт компании WatchDog Андрей Курэрару и политолог Анатолий Дирун.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия Молдовы завершила регистрацию кандидатов в президенты и утвердила бюллетень для голосования на выборах 20 октября. В гонке принимают участие:

– Александр Стояногло – кандидат, поддержанный Партией социалистов, бывший-генпрокурор; – Майя Санду – кандидат от правящей PAS, действующий президент Молдовы; – Ренато Усатый – кандидат от «Нашей партии», бывший мэр города Бельцы; – Василий Тарлев – кандидат от партии «Будущее Молдовы», бывший премьер-министр; – Ион Кику – кандидат от Партии развития и объединения Молдовы, бывший премьер-министр; – Ирина Влах – независимый кандидат, бывший башкан Гагаузии; – Андрей Нэстасе – независимый кандидат, бывший глава МВД; – Октавиан Цыку – кандидат от блока «Вместе», бывший депутат парламента РМ; – Виктория Фуртунэ – независимый кандидат, бывший прокурор Антикоррупции. – Наталья Морарь – независимый кандидат, журналист; – Тудор Ульяновский – независимый кандидат, бывший министр иностранных дел.

Согласно социологическим исследованиям, фаворитом выборов является действующий президент Майя Санду, за которую готовы проголосовать около трети избирателей. Ее ближайшие преследователи – Александр Стояногло и Ренато Усатый, каждый из которых не набирает пока и десяти процентов.

Почему так много кандидатов?

За пост президента борются 11 кандидатов – это самое большое количество участников гонки, с тех пора как Молдова вернулась к прямым президентским выборам в 2016 году.

Андрей Курэрару объясняет, что многие независимые кандидаты пробуют в этой кампании свои силы, интерес к выборам вызван и их важностью с геополитической точки зрения – итоги голосования будут иметь большее значение в диалоге с Брюсселем. Кроме того, говорит эксперт, велик интерес и к референдуму о евроинтеграции, который пройдет с выборами в один день.

Анатолий Дирун, в свою очередь, утверждает, что отмашка зарегистрировать всю эту массу кандидатов была получена максимум полторы-две недели назад: власть решила добавить выборам легитимности.

«Кандидаты столкнулись с серьезной проблемой сбора подписей в свою поддержку – насколько мне известно, качество подписей, которые предоставлялись в ЦИК, вполне позволяло легально на этапе регистрации отсеять всех неудобных кандидатов, – рассказал Дирун. – Перед политтехнологами действующего президента стоял выбор стратегии и наиболее легитимной модели предстоящей избирательной кампании – и было принято решение: регистрируем всех, а дальше посмотрим. Сложившаяся тройка лидеров чрезвычайно удобна для Майи Санду. Есть еще фактор предстоящей в 2025 году парламентской кампании: понятно, что правящая партия PAS как политический проект себя за четыре года исчерпала, и перед президентской командой стоит вопрос, под каким флагом идти дальше. Неизвестно, сохранится ли этот проект до парламентских выборов, но фактором успеха будущей партии власти или блока станет качество победы Майи Санду на этих, президентских выборах. Момент легитимности сыграет свою важную роль».

Оба эксперта склонны считать, что выборы пройдут в два тура, хотя для Санду лучшим вариантом было бы победить с первого.

«Такие неопасные для Санду кандидаты, как Андрей Нэстасе, Ион Кику, даже Игорь Мунтяну (председатель партии «Коалиция за единство и благосостояние», которому отказали в регистрации из-за недействительных подписей – прим. автора), понемногу перевели формат выборов во второй тур. Майя Григорьевна – чемпион на коротких дистанциях. Первый тур для нее был бы оптимален, во втором туре будет туман неопределенности, и его политтехнологи Санду попытаются избежать», – отметил Анатолий Дирун.

Возможны ли беспорядки по итогам выборов?

Андрей Курэрару напомнил, что летом США, Великобритания и Канада выступили с заявлением о том, что российские силы замышляют заговор в Молдове, чтобы повлиять на результаты президентских выборов, и намерены спровоцировать беспорядки, если не победит пророссийский кандидат.

«Надеюсь, сценарии, о которых говорилось в заявлении, мы сможем обойти, и у наших политиков хватит мудрости, чтобы не доводить до эксцессов, любых форм насилия», – сказал эксперт.

А по мнению Анатолия Дируна, состояние молдавской оппозиции не дает предпосылок для массовых беспорядков – просто нет лидеров, которые повели бы за собой людей. Поэтому если такие беспорядки возникнут, надо будет посмотреть, нет ли в них заинтересованности партии власти, считает эксперт.

Что сделано за четыре года президентства Санду?

Эксперты по-разному относятся к итогам работы Майи Санду и ее команды за четырехлетний президентский срок.

Андрей Курэрару считает, что времени сделать что-то реальное «в самой небогатой стране Европы» было мало, к тому же правящей команде мешали кризисы, происходившие один за другим. Он напомнил о выведенном из молдавской экономики миллиарде, о пандемии, о военных действиях в соседней стране, нарушивших логистические цепочки.

«Не знаю, где можно наладить жизнь за четыре года», – отметил он.

По мнению Анатолия Дируна, за минувшие четыре года можно было заложить основы нормализации жизни в стране, опираясь на кредит доверия, имевшийся у Санду в начале ее мандата.

«Были все условия для работы, все институты власти в одних руках, но невысокий уровень специалистов экономического блока привел к тому, что переиграли сами себя. Например, в договоре с Газпромом – долго консультировались, но вышли на формулу, которая оказалась невыгодной. С началом украинского кризиса на первый план в Молдове вышла общеевропейская солидарность… Значительное число граждан РМ испытывает сегодня дикие трудности в связи с тем, что была закрыта последняя система переводов из России «Золотая корона», нет прямого авиасообщения с Россией… Если мы посмотрим на объективные показатели за четыре года, то увидим уход инвесторов, выезд людей за границу. Что дальше? Отсутствуют результаты – рождается идея о референдуме. Многие в стране не против двигаться в сторону евроинтеграции, но идея с референдумом нивелируется до уровня манипуляции, политтехнологии. Мы не видим эффективной работы команды за четыре года, зато есть показатель неплохой работы политтехнологов, которые быстро сориентировались и сказали: референдум надо делать сейчас», – заявил эксперт.

Выборы на фоне референдума

По итогам референдума о вступлении в ЕС, если он состоится, планируется внести изменения в Конституцию Молдовы – в основном законе запишут, что интеграция в ЕС является стратегической целью страны.

«Изменение Конституции через референдум дает больше гарантий, что она не будет изменена обратно, – комментирует возможную перспективу Андрей Курэрару. – Появится фильтр для принятия законов – новая норма в Конституции по итогам референдума не позволит принимать такие законы, как, например, закон об иноагентах в Грузии. Неизвестно, что будет у нас на следующих парламентских выборах, будет ли сформировано стабильное проевропейское большинство, но если такой закон появится, можно будет прийти в Конституционный суд и опротестовать его. Кроме того, страна собирается до 2030 года интегрироваться в ЕС. В следующие два года Молдове дают полтора миллиарда, потом откроется перспектива получить еще пять миллиардов инвестиций в РМ – они не поступят, если общество не определится с отношением к ЕС. Насколько правильно выбран момент для этого референдума – решать избирателю».

Анатолий Дирун уверен в том, что проведение референдума в один с день с президентскими выборами сводит на нет всю историю по вопросу европеизации, евроинтеграции, европерспектив.

«Я не помню, чтобы в Румынии проводили подобный референдум и граждане одновременно выбирали президента. Когда речь идет о стратегическом выборе, общество объединяется. Что здесь получаем на выходе? Получаем заложенный взрывной механизм замедленного действия, и теперь чем бы ни закончились референдум и выборы, общество будет расколото, и этот раскол несет в себе больше рисков, чем дивидендов, которые может дать этот референдум», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что нынешняя кампания – «разговор не о демократических процедурах, а об удержании власти действующей командой и о способности оппозиции проявить новые организаторские подходы, предложить обществу дорожную карту, чтобы сохранить страну от очередного раскола».

Подводные камни для для действующего президента

Политолог Анатолий Дирун полагает, что на предстоящих выборах не исключено появление «черного лебедя». По словам эксперта, есть кандидаты, с которыми действующему президенту будет комфортно выступать во втором туре, и есть кандидаты, которые несут в себе высокие риски неопределенности, могут заставить ситуацию выйти из-под контроля.

«Как любая власть, которая не любит неконтролируемых ситуаций, команда президента будет купировать эти риски, используя все возможные административные ресурсы. Но мы можем ожидать различных ходов, решений, позиций, которые могут переформатировать ситуацию на любом этапе выборов. Возможно, несколько кандидатов перед стартом выступят в поддержку какого-то единого кандидата, либо консолидация произойдет во втором туре: мол, мы поддерживаем Сидорова – не потому, что мы за Сидорова, а потому что мы против Санду. Власть прилагает массу усилий, чтобы оппозиция между собой не договорилась, но как ляжет карта, будет зависеть от позиции многих политиков, от того, когда и какие заявления прозвучат и прозвучат ли вообще», – сказал Анатолий Дирун.

Он обратил внимание на условное противостояние села и города: сельское население более консервативно, но и высокий антирейтинг Майи Санду формируется во многом благодаря невосприятию решений власти сельчанами.

«Тот, кто лучше организует и мобилизует сельское население в день выборов, будет иметь ощутимое преимущество, чтобы поломать игру, которую пока эффективно проводит партия власти», – заключил эксперт.