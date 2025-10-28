Западные дроны оказались слишком дорогими для современной войны – экс-депутат Британии
Опыт войны против России показал, что странам НАТО нужно иметь на вооружении большой ассортимент дешёвых и массовых дронов.
Об этом на пресс-конференции в Сирии заявил британский политик, экс-депутат парламента Роберт Сили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Западная стратегия не работает. Наши дроны не очень хорошо работают, к тому же ещё и очень дорогие. Отдельные подразделения используют по 150 дронов в день.
Если дроны стоят по 50 тысяч, то за месяц будем тратить треть миллиарда. То есть, западная модель финансово нестабильна», – сказал Сили.
«Сейчас нам нужна массовость. В Холодную войну мы использовали много сложных решений, но сейчас нам нужна и технологичность, и массовость. Вооружение должно включать автономные дроны, наземные и наводные – и заменять людей на линии фронта», – добавил он.
