Зе-банда врёт: Украинские регионы лишат остатков самостоятельности

19.10.2019, Москва, Владимир Гладков

В предложенном новым Кабмином проекте бюджета Украины на 2020 год урезается финансирование бюджетов украинских регионов, что приведет к потере их самостоятельности и увеличению зависимости от Киева.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил журналист радиостанции «Вести FM» Владимир Аверин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорится, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей не нужен, потому что есть процесс децентрализации.

А дальше мы заглядываем в проект бюджета, за который сегодня в первом чтении проголосовала Верховная Рада. Выясняется, что увеличивается финансирование тех статей, которые идут из центра.

За счет чего? Читаю: «финансирование этих программ произойдет за счет передачи соответствующей суммы по программе субвенций из госбюджета местным бюджетам».

Еще там перераспределяются средства. За счет чего? За счет уменьшения государственного фонда регионального развития.

Поскольку есть цифры, то понимаешь, то все, что касается децентрализации на обложке, когда заглядываешь в цифры, – оно прямо наоборот, потому что децентрализация и усиление местных властей невозможны без местного бюджета! Если оттуда деньги изымаются, то все, что касается лозунга децентрализации, это сомнительно.

Децентрализация не набирает обороты, а напротив – скукоживается за счет усиления центра и возможности Киева распределять деньги самостоятельно. Тогда эта логика нарушена», – резюмировал эксперт.