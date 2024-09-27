Зеленский побил горшки с Трампом, Украину ждет политический ураган

Анатолий Лапин.  
27.09.2024 15:52
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Украина сделала ставку на победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на президентских выборах в США.

Об этом в эфире видеоблога UkrLifе заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина сделала ставку на победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на президентских выборах...

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«На этот финальный период американских выборов мы сделали ставку на Камалу Харрис, наша власть сделала ставку на Камалу Харрис. Возможно, это цена поддержки со стороны Белого Дома. Но если победит Трамп, нашу политическую систему ожидает ураган.

С выборами, без выборов – нас ожидает ураган, потому что второй раз между командой нашего президента и командой Трампа возникли критические разногласия. Это второй раз за последние 4 года, после этого восстановить доверие будет очень-очень сложно», – заявил Бортник.

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