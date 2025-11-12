«Зеленского отправляют в отставку. Переговоры будет вести новое правительство» – нацист Мосийчук
Отмашку на дело против Тимура Миндича, близкого к украинскому диктатору Владимиру Зеленскоому, дала американская администрация.
Об этом в эфире видеоблога журналистки Натальи Ревской заявил экс-участник картельной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова», депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
Скандал он охарактеризовал как «похороны зеленых гнид, по которым играет траурный марш».
«Гоняясь за Миндичем, коррупцией и так далее, надо не забывать о фронте. Мы имеем полнейший провал. Очевидно, что мы имеем этим делом сигнал принуждения Украины к мирным переговорам. Без санкций Вашингтона эти все события с плёнками Миндича, их легализацией – были бы невозможны. То есть была четкая отмашка», – считает Мосийчук.
По его словам, с Зеленским больше разговаривать не хотят.
«Поэтому принуждают Украину к тому, чтобы Зеленский конституционным способом был отправлен на покой – и сформировано правительство, которое будет вести переговоры. И, очевидно, нас ждёт финский сценарий. По крайней мере, он даст возможность сохранить страну и людей», – надеется нацист.
