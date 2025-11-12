Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отмашку на дело против Тимура Миндича, близкого к украинскому диктатору Владимиру Зеленскоому, дала американская администрация.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Натальи Ревской заявил экс-участник картельной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова», депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Скандал он охарактеризовал как «похороны зеленых гнид, по которым играет траурный марш».

«Гоняясь за Миндичем, коррупцией и так далее, надо не забывать о фронте. Мы имеем полнейший провал. Очевидно, что мы имеем этим делом сигнал принуждения Украины к мирным переговорам. Без санкций Вашингтона эти все события с плёнками Миндича, их легализацией – были бы невозможны. То есть была четкая отмашка», – считает Мосийчук.

По его словам, с Зеленским больше разговаривать не хотят.