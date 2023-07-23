«Альянс не поможет» – галичане вместо НАТО хотят модель Израиля

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Поскольку Киев не может рассчитывать на военное вмешательство НАТО в войну на Украине, бандеровцы должны воспользоваться политическими колебаниями в Вашингтоне, чтобы получить американские гарантии безопасности.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Блок НАТО, очевидно, сейчас будут в состоянии наблюдения. Никаких активных действий мы от него не добьёмся, в том числе в Черноморском регионе… В целом, тот статус, который имеет Израиль, полностью удовлетворил бы Украину. Но он должен быть документально оформлен. Напомню, что Израиль, как и многие другие страны мира, как Южная Корея, Филиппины, имеют статус союзника США вне НАТО. У нас в своё время много говорили о таком статусе, в 2018-19 годах. Сейчас эта риторика позабылась, больше говорят о прямом членстве в Североатлантическом альянсе. Но напомню, что многие страны мира имеют очень чёткие гарантии своей безопасности именно благодаря двусторонним отношениям с США», – сказал Михальчишин.

Он подчеркнул, что неонацисты должны использовать политическую ситуацию в США, и с помощью лобби продавить нужные решения.

«Но для этого нужно иметь поддержку и в Конгрессе США, и в Администрации президента США. И мы должны прекрасно понимать, что сейчас, накануне избирательного года, никаких резких колебаний во внешней политике этой страны быть не может. То есть, в ближайшей перспективе нам такой статус однозначно пригодился бы. И нужно использовать серьёзный лоббистский потенциал в Конгрессе, чтобы его приближать», – подытожил бывший депутат.