05.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Генерал СБУ: Уголовники, не имеющие никакого отношения к Донбассу, за взятки попадают в обмен пленными

Обмен пленными на Донбассе имеет коррупционную составляющую. Об этом бывший начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк заявил в эфире телеканала ZIK.

«Там есть коррупционная составляющая. В последний обмен оттуда передали двух бизнесменов. Я вижу признаки того, что они купили этот обмен. Вот почему тормозится – не могут договориться. А террористы заказывают у нас воров в законе, которые и не знают, что такое Донбасс, потому что им за это платят деньги», – сказал Вовк.

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Он полагает, что в первую очередь нужно обменивать солдат из западных регионов Украины, а затем киевлян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно сначала освобождать хлопцев из далеких горных сел Закарпатья, Ивано-Франуковска и так далее, у матерей которых нет телефона и они не могут спуститься в район узнать, как их дети. А не тех, кто имеет возможность в Киеве пойти в администрацию президента, Верховную раду, на телевидение», – сказал Вовк.