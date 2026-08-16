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Семь вагонов с зерном сошли с рельсов в Молдове. Они в составе поезда шли в направлении речного порта Джурджулешты.

Об этом официально сообщила Молдавская железная дорога (МЖД), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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И хотя вагоны не опрокинулись, а груз не был поврежден, инцидент заставляет задуматься, сможет ли Молдова с ее потрепанным подвижным составом исполнить гуманитарную миссию, на которую она подписалась.

После удачных российских обстрелов Одессы Кишинев вызвался помочь Украине с экспортом зерна и перевезти 10% урожая, то есть 600 000 тыс тонн.

На этом благотворительность не закончилась, и Украина получила с 10 августа 50% скидку по тарифам. Более того Молдова передала ей 20 локомотивов и собирается открыть новый пункт пропуска.

«Забавно, что киевский режим получил у Кишинева 50%-ую скидку, однако сама Украина отказывается продавать электроэнергию Молдове, переживающей острый энергетический кризис», – поразился депутат белорусского парламента Александр Шпаковский в своем тг-канале.

«Спасибо. ЖД переходы известны. Легкие цели. Граждане отодвиньтесь, будет опасно», – пригрозил российский политолог Марат Баширов.

Однако молдавские фермеры боятся не российских ракет. Глава Ассоциации «Сила фермеров» Александр Бэдэрэу опубликовал обращение к правительству.

«Если здесь окажется большое количество украинского зерна, фермеры просто не смогут реализовать свой урожай. Порт Одессы заблокирован. Цена на пшеницу в Джурджулештах упала до 2,85 лей/кг за несколько дней. Порт Джурджулешты рискует быть заблокированным украинским транзитом, прежде чем молдавская продукция будет вывезена», – подчеркнул Бэдэрэу.

Политолог Александр Кориненко считает, что украинское зерно может обрушить рынок Молдовы.

«Если вагоны не будут специально лицензированы, часть зерна может остаться в Молдове, а затем выйти на рынок как молдавская продукция. Это способно обрушить цены на сельхозпродукцию», — заявил Кориненко.

Ассоциация Agrocereale, представляющая молдавских экспортеров зерновых и масличных культур, заявила, что Молдова не должна ограничивать доступ отечественных грузов к вагонам, локомотивам, железнодорожным линиям и экспортным терминалам. А украинский транзит приведет к их дефициту.

Пропускная способность молдавского коридора оценивается в 4,5 млн тонн в год или около 375 тысяч тонн в месяц. Однако в реальности МЖД перевозит менее 2 млн тонн в год.

Нагрузка кратно возрастет в сентябре и октябре, когда начнется реализация нового урожая подсолнечника, и кукуруза тоже выйдет на рынок. Тогда же вырастет риск аварий на молдавской железной дороге.