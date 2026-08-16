«Киев делает всё, чтобы мы боялись собственных детей» – координатор по борьбе с терроризмом
Украинские спецслужбы не только активно работают с завербованными людьми, но и анализируют базу данных тех, кто отказался сотрудничать, поэтому пока что они всегда на шаг впереди.
Об этом на канале «Русский ковчег» заявила руководитель Координационного центра противодействия идеологии терроризма по СПб и Ленинградской области Людмила Тихонова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Бывают случаи, когда звонят – «Надо! Ты не помогаешь стране». И вот этих больше всего жалко, это такие самые хорошие, которых ловят действительно на патриотизме и любви к Родине. И предлагают помочь посотрудничать. У них есть определённая информация человека – почему так легко они верят?
Звонят ребятам, участвующим в олимпиадах, и говорят: «Слушай, новая классная Олимпиада, давай регистрируйся, называет код». Бывают –с зачётками, если это студенты, доступ в электронный дневник, если это школьники. Это сбор определённых данных. Мы узнаём о тех случаях, которые произошли и случились. А ведь действительно миллионы людей, которые не случились.
Таким образом, накапливается база, кто на что не повёлся, кто на что – не рассказал, и такая база данных очень хорошая на всех, кому что важно, через кого к кому можно найти код», – рассказала Тихонова.
Ведущий уточнил, действительно ли это вызов российскому обществу, настолько всё опасно, как об этом говорят.
«Да. Потому что как раз та сторона очень хочет раскачать наше общество, чтобы мы боялись собственных детей. Посмотрите, какие были весной случаи, когда дети убивали либо наносили даже увечья, именно завербованные. И случай с футболистом, мальчиком в Москве, когда он убил женщину, и потом там девочка нанесла увечья двум пенсионерам.
Это будет нарастать под тяжестью, потому что мы пока в данном случае разбираем случившиеся кейсы. То есть мы не действуем на опережение, а они придумывают всё новые и новые», – ответила эксперт.
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