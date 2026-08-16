Украинские спецслужбы не только активно работают с завербованными людьми, но и анализируют базу данных тех, кто отказался сотрудничать, поэтому пока что они всегда на шаг впереди.

Об этом на канале «Русский ковчег» заявила руководитель Координационного центра противодействия идеологии терроризма по СПб и Ленинградской области Людмила Тихонова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бывают случаи, когда звонят – «Надо! Ты не помогаешь стране». И вот этих больше всего жалко, это такие самые хорошие, которых ловят действительно на патриотизме и любви к Родине. И предлагают помочь посотрудничать. У них есть определённая информация человека – почему так легко они верят? Звонят ребятам, участвующим в олимпиадах, и говорят: «Слушай, новая классная Олимпиада, давай регистрируйся, называет код». Бывают –с зачётками, если это студенты, доступ в электронный дневник, если это школьники. Это сбор определённых данных. Мы узнаём о тех случаях, которые произошли и случились. А ведь действительно миллионы людей, которые не случились. Таким образом, накапливается база, кто на что не повёлся, кто на что – не рассказал, и такая база данных очень хорошая на всех, кому что важно, через кого к кому можно найти код», – рассказала Тихонова.

Ведущий уточнил, действительно ли это вызов российскому обществу, настолько всё опасно, как об этом говорят.