«Киев делает всё, чтобы мы боялись собственных детей» – координатор по борьбе с терроризмом

Максим Столяров.  
16.08.2026 18:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1210
 
Дзен, Диверсии, Молодёжь, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украинские спецслужбы не только активно работают с завербованными людьми, но и анализируют базу данных тех, кто отказался сотрудничать, поэтому пока что они всегда на шаг впереди.

Об этом на канале «Русский ковчег» заявила руководитель Координационного центра противодействия идеологии терроризма по СПб и Ленинградской области Людмила Тихонова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские спецслужбы не только активно работают с завербованными людьми, но и анализируют базу данных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Бывают случаи, когда звонят – «Надо! Ты не помогаешь стране». И вот этих больше всего жалко, это такие самые хорошие, которых ловят действительно на патриотизме и любви к Родине. И предлагают помочь посотрудничать. У них есть определённая информация человека – почему так легко они верят?

Звонят ребятам, участвующим в олимпиадах, и говорят: «Слушай, новая классная Олимпиада, давай регистрируйся, называет код». Бывают –с зачётками, если это студенты, доступ в электронный дневник, если это школьники. Это сбор определённых данных. Мы узнаём о тех случаях, которые произошли и случились. А ведь действительно миллионы людей, которые не случились.

Таким образом, накапливается база, кто на что не повёлся, кто на что – не рассказал, и такая база данных очень хорошая на всех, кому что важно, через кого к кому можно найти код», – рассказала Тихонова.

Ведущий уточнил, действительно ли это вызов российскому обществу, настолько всё опасно, как об этом говорят.

«Да. Потому что как раз та сторона очень хочет раскачать наше общество, чтобы мы боялись собственных детей. Посмотрите, какие были весной случаи, когда дети убивали либо наносили даже увечья, именно завербованные. И случай с футболистом, мальчиком в Москве, когда он убил женщину, и потом там девочка нанесла увечья двум пенсионерам.

Это будет нарастать под тяжестью, потому что мы пока в данном случае разбираем случившиеся кейсы. То есть мы не действуем на опережение, а они придумывают всё новые и новые», – ответила эксперт.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Киев делает всё, чтобы мы боялись собственных детей» – координатор по борьбе с терроризмом

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора