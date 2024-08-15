Казахстан создает антироссийский военный альянс в Центральной Азии

Как писал неоднократно автор этих строк ранее, Астана по наущению англосаксов пытается выстроить при содействии Баку и Анкары собственный военно-политический блок в Центральной Азии, что не просто противоречит и разрушает ОДКБ, но фактически создаёт базу по формированию базы по продвижению НАТО.

Для этого уже подводится соответствующая теоретическая база, которая была тезисно описана в программной статье Касым-Жомарта Токаева «Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию». В ней президент РК вдруг приходит к выводу о том, что «на фоне сохранения сложной военно-политической обстановки по периметру Центральной Азии возникает необходимость кооперации в сфере оборонной политики и безопасности».

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В связи с этим Токаев предлагает создание региональной архитектуры безопасности, в том числе посредством разработки Каталога рисков безопасности для Центральной Азии и мер их предупреждения.

«Ключевыми приоритетами государств региона являются формирование неделимого пространства безопасности в Центральной Азии, поиск комплексных подходов к решению узловых вопросов в борьбе с традиционными и новыми угрозами, выработка мер реагирования и предупреждения, а также активное взаимодействие с ООН и другими международными, региональными организациями в данной сфере», – подытожил глава РК, предложив другим республикам срочно создавать такую конструкцию.

При этом Токаев повторил эту мантру на Шестой консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане в минувшую пятницу и получил в этом решительную поддержку со стороны президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, так как, по его мнению, вообще необходимо немедленно приступать к формированию целой оборонной концепции.

Такое одновременное и совместное выступление Токаева и Мирзиёева не случайно, так как сейчас они действовали в рамках создаваемого по плану британцев и американцев Союза Казахстана и Узбекистана, который должен выступить в качестве основы для интеграции всего региона. А поводом для формирования военного альянса якобы являются события на Украине и на Ближнем Востоке, тогда как угроза со стороны Афганистана, по словам глав двух этих республик, уходит уже на второй план.

То есть, если перевести на нормальный язык, то в глазах Астаны и соответственно Ташкента теряется смысл в ОДКБ как в оборонительном альянсе и в каком-либо военном зонтике со стороны России в Центральной Азии. Таким образом, открыто дезавуируется роль Москвы как суперарбитра и ставится напрямую вопрос о создании якобы собственной системы безопасности, которая априори и с самого начала носит уже чисто антироссийский характер.

После этой встречи сразу же начались консультации секретарей советов безопасностей республик ЦА для выработки конкретных предложений по формированию такой новой конструкции. При этом не надо гадать, что военный альянс будет затачиваться под ориентиры, заданные еще ранее Турцией по созданию общей ВПК и командования.

И нельзя говорить о том, что такой демарш стал какой-то неожиданностью, так как на протяжении последних нескольких лет шли постоянные переговоры и встречи глав МИД и оборонных ведомств, а также поездки президентов в Анкару, а из Анкары в Астану и Ташкент, затем и в Бишкек для заключения двусторонних соглашений о военном, разведывательном техническом сотрудничестве.

Буквально недавно с 8 по 17 июля состоялись учения «Бірлестік-2024», прошедшие в акватории Каспийского моря с участием Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, но без России, Китая и Ирана, о чем мы писали в своём материале «Закулисье «Бірлестік-2024»: попытка прорыва южных рубежей России». В статье мы предупреждали, что «фактически создаётся новая конструкция, которая может стать альтернативой ОДКБ и будущей площадкой для продвижения НАТО уже в Центральной Азии».

Как видим, сейчас это активно и реализовывается при авангардной роли в регионе Касым-Жомарта Токаева и правящей казахстанской элиты. Тревожным моментом при этом является открытое присоединение к этому враждебному проекту Шавката Мирзиёева, в связи с чем всем остальным республикам подаётся недвусмысленный сигнал – вступайте немедленно в наш новый военно-политический альянс.

По сути, мы сейчас видим начало новой фазы в геополитическом разделении сфер влияния в Центральной Азии уже в пользу Запада, когда бросается вызов России и Китаю, которые до недавнего времени доминировали в регионе. Фактически это такой перехват инициативы со стороны англосаксов и демонстративная смена внешнеполитических приоритетов уже со стороны местных правящих клик.

Ведь такие шаги происходят одновременно с усилением позиций западного капитала, когда американские, британские и европейские компании буквально захватывают на глазах все месторождения редкоземельных металлов, урановые рудники и другие стратегические минералы, тогда как геостратегическим мостом на Запад и своеобразным «окном» в Европу становится Транскаспийский транспортный маршрут.

Интересно, что на этой встрече глав государств ЦА в Астане, бывших советских среднеазиатских республик планировалось присутствовать японский премьер Фумио Кисида, который намерен был обозначить новый альтернативный маршрут и торгово-экономические отношения в противовес Китаю. И это заявление о новом военном альянсе Токаев должен был сделать при главном американском сателлите в Азии. Но как видим, эффект оказался не тем, на который рассчитывали.

Но в подтверждение серьёзности намерений Казахстан, стремясь укрепить сотрудничество с Турцией в военной сфере, готов открыть своё воздушное пространство для транзита турецких войск и военной техники. Проект соглашения об этом был опубликован на портале «Открытые НПА» 13 августа и общественное обсуждение документа продлится до 27 августа.

Производство турецких БПЛА АНКА в Казахстане.

Документ, инициатором которого выступило Министерство обороны Казахстана, предусматривает беспрепятственный пролёт самолетов ВВС Турции, перевозящих военную технику, оборудование и личный состав, через воздушное пространство Казахстана. Соглашение предусматривает возможность аварийных посадок турецких военных самолетов на территории Казахстана в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Переговоры генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с министром национальной обороны Яшаром Гюлером.

Важно отметить, что по умолчанию транзит военных грузов и персонала через воздушное пространство Казахстана запрещен законодательством страны. Однако в рамках международного сотрудничества Казахстан может предоставлять такие преимущества в соответствии с ратифицированными двусторонними соглашениями, о которых мы говорили.

Руководство Казахстана в последние два года постоянно обсуждает при встречах в Анкаре вопрос необходимости обеспечения гарантии территориальной целостности РК именно со стороны Турции. Поэтом разрешение турецким ВВС и войскам использовать воздушное пространство – это и возможность для перемещения подразделений ВС Турции вглубь страны и по периметру границ РК.

Учитывая, что Турция является членом и представителем НАТО в регионе, то, по сути, это и есть продвижение Североатлантического Альянса в Центральной Азии, что будет подаваться и прикрываться Астаной как приготовление по созданию некой «армии «Турана» или единой системы безопасности. В любом случае такое новое оборонительное объединение будет лишь военно-политической агентурой Запада в «мягком подбрюшье» России.

И это уже реальность, так как американцы практически уже устанавливают свой контроль по всему периметру российско-казахстанской границы. Об этом фактически признался посол США в РК Дэниел Розенблюм в своём интервью 13 августа местному агентству КазТАГ.

«Есть программы в области охраны границ с пограничной службой Казахстана. Есть мероприятия в области правоохранительной деятельности, это работа с полицией по борьбе с транснациональной преступностью. Есть также программы, как я упоминал, которые относятся к сдерживанию распространения угроз от ядерных материалов и других опасных материалов, которые могут быть использованы как оружие массового поражения. Мы работаем совместно над тем, чтобы укрепить безопасность Казахстана в способности защищаться от таких угроз», – сказал Розенблюм.

Более того, USAID предоставил Казахстану современные серверы для модернизации таможенной системы. Новые серверы заменят старое оборудование, якобы улучшив производительность и безопасность данных. Внедрение новой IT-системы «Кеден», по мнению Госдепа США, ускорит обработку таможенных процедур и повысит прозрачность.

«Эта инициатива укрепляет торговые отношения между США и Казахстаном, способствуя развитию экономики и созданию благоприятных условий для бизнеса. Система «Кеден» также облегчит масштабирование процессов и использование передовых технологий, таких как машинное обучение и искусственный интеллект», – говорится в пресс-релизе Агентства.

А это уже говорит о том, что Вашингтон в режиме реального времени и в ручном управлении будет осуществлять контроль над товарными потоками, идущими в Россию, ограничивая или полностью перекрывая весь параллельный импорт стратегических материалов двойного назначения. В действительности это означает окончательное присоединение Казахстана к кампании по геостратегической изоляции Москвы.

Таким образом процесс геополитической переориентации Астаны и ряда правящих элит бывших советских среднеазиатских республик на Запад ускоряется прямо на глазах, что является местным изданием украинизации. Подтверждением этому становится и гробовое молчание «союзников» по ОДКБ в регионе в связи с последними событиями в Курской области, когда ни Казахстан, ни Киргизия, ни Таджикистан не предложили никакую помощь России.

Это такая «благодарность» за ту помощь, которую Москва постоянно оказывала в трудную минуту местным руководителям. И из данных реалий и нужно делать выводы и соответственно выстраивать свою новую стратегию в регионе.