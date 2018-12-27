Крым обскакал остальную Россию

27.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

В Крыму рост экономических показателей выше, чем в целом по России.

Об этом сообщает телеканал «Крым-24», передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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Рост промышленного производства в России составил 2,9%, в Крыму этот показатель — 4,7%. Причем с января по октябрь рост составил всего 1,2%. Причиной были низкие показатели электроэнергетике — минус 6%. Но в ноябре на полную мощность стали работать Таврическая и Сакская ТЭС. Они существенно улучшили общий результат по промышленности.

Грузооборот транспорта в целом по России вырос на 2,6%. В Крыму этот показатель составил +18%. После открытия Крымского моста резко активизировался товарооборот с материком.

Рост розничной торговли в России составляет 2,6%, в Крыму этот показатель составил 11% за счет притока отдыхающих. В Крыму побывало 6,5 млн туристов.

Однако на материке лучше ситуация по безработице. В России она составляет 4,8%, в Крыму — 5,5%.