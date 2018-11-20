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20.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Криминал, Политика, Россия, Украина
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Меджлисовцы выдвинули ультиматум Интерполу

Меджлисовцы требуют от стран-членов Интерпола не допустить на пост президента организации представителя от России, генерал-майора МВД Александра Прокопчука.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном запрещенной в РФ организацией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экстремисты переживают, что в случае избрания России главенствующей в Интерполе, страна получит доступ к колоссальным базам данных.

«Избрание Президентом Интерпола представителя Российской Федерации приведет к разрушению целей и базовых принципов данной Организации, в результате чего в мире может возникнуть ситуация, когда тоталитарные и авторитарные государства, получив контроль над всеми механизмами и базами данных Интерпола, превратят сам Интерпол в еще один инструмент массового подавления прав и свобод человека», – говорится в заявлении.

Ранее в Верховной раде Украины пригрозили «жесткой реакцией» в случае, если представитель России возглавит Интерпол.

«ПолитНавигатор» также писал, что западные политики наперебой протестуют против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука.

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