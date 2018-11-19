Рада угрожает Интерполу жестким ответом
Главой Интерпола может стать ветеран МВД и внешней разведки России Александр Прокопчук.
Об этом, выступая на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады, заявил лидер парламентской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Продолжается 87-я Генассамблея Интерпола. Известно, что главой этой международной организации могут выбрать ветерана МВД и внешней разведки России Александра Прокопчука. Вчера министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сделал однозначное заявление о категорической неприемлемости такого решения”, – сказал политик.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, картины из Симферопольского художественного музея, которые Украина объявила украденными и потребовала отдать Киеву, подав соответствующий запрос в Интерпол, не находятся в международном розыске.
Метки: Александр Прокопчук, Интерпол, Максим Бурбак
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