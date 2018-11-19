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19.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Скандал, Украина
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Рада угрожает Интерполу жестким ответом

Главой Интерпола может стать ветеран МВД и внешней разведки России Александр Прокопчук.

Об этом, выступая на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады, заявил лидер парламентской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжается 87-я Генассамблея Интерпола. Известно, что главой этой международной организации могут выбрать ветерана МВД и внешней разведки России Александра Прокопчука. Вчера министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сделал однозначное заявление о категорической неприемлемости такого решения”, – сказал политик.

“От имени «Народного фронта» заявляю: если Россия установит полный контроль над Интерполом, Верховная рада отреагирует жестко. Не хотелось бы проводить параллели, но известно про печальную страницу в истории этой организации, когда в 30-е годы контроль над Интерполом захватил Третий рейх, а руководителями его долго были генералы СС. Нельзя допустить такого позора еще раз», – заявил Бурбак.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, картины из Симферопольского художественного музея, которые Украина объявила украденными и потребовала отдать Киеву, подав соответствующий запрос в Интерпол, не находятся в международном розыске.

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