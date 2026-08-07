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Объявленная и уже истекшая в сроках «операция по принуждению России к миру» была лишь пиаром кокаиниста Владимира Зеленского и нанесла урон Украине.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Близнюку заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кривонос подчеркнул, что из-за этого пиара Украина лишилась своих портов на Черном море и возможности экспортировать зерно.

«Мы в результате проведения этой операции «по принуждению к миру Российской Федерации» также понесли достаточно серьезные потери. Реально эти потери достаточно болезненные для украинской экономики, и у меня вопрос – что же мы будем делать с вывозом зерна, если нам закрыли практически полностью возможность наших портов вези зерно через Черное море. И это зерно теперь должно быть вывезено сухопутными путями. А если, господа, которые совсем не господа, поляки, перекроют нам снова возможность вывозить это зерно, что тогда будет? Тогда будет демпинг цен, зерно в цене будет обвалено, мы не сможем заработать деньги, которые могли бы наполнить наш бюджет», – отметил он.

«Потому, знаете, меня меньше всего интересуют результаты этой операции, она придумана Зеленским для пиара… Мы снова увидели, что в определенных моментах есть гонка за пиаром, за красивыми роликами, но стратегического понимания, как победить врага в этой войне – у нашего руководства, к сожалению, нет», – заключил Кривонос.

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