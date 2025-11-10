Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже если США не готовы пока передавать Украине крылатые ракеты «Томагавк», то уже сейчас украинцы должны учиться обращаться с этим оружием.

Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил обслуживающий интересы офиса диктатора Владимира Зеленского политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обсуждая дальнейшие антироссийские меры Запада, эксперт заметил, что нужно усиливать санкции, в том числе и вторичные, направленные против индийских и китайских компаний, которые продолжат покупать нефть из РФ.

Одновременно с этим он считает необходимым использовать как инструмент давления на Москву поставки дальнобойного оружия Украине, поскольку это станет серьезным вызовом для России.