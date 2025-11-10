Обслуга Зеленского: Пора начинать обучение на «Томагавках»

Игорь Шкапа.  
10.11.2025 13:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 492
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Даже если США не готовы пока передавать Украине крылатые ракеты «Томагавк», то уже сейчас украинцы должны учиться обращаться с этим оружием.

Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил обслуживающий интересы офиса диктатора Владимира Зеленского политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Обсуждая дальнейшие антироссийские меры Запада, эксперт заметил, что нужно усиливать санкции, в том числе и вторичные, направленные против индийских и китайских компаний, которые продолжат покупать нефть из РФ.

Одновременно с этим он считает необходимым использовать как инструмент давления на Москву поставки дальнобойного оружия Украине, поскольку это станет серьезным вызовом для России.

«Далее по «Томагавкам», как с «Ф-16 в свое время, можно начать с обучения, чисто технической подготовки. Трамп говорит, в России об этом говорят постоянно, что украинцы не могут использовать сами «Томагавки», их могут запускать только американцы. Как показывает опыт, можно учить. На это требуется определенное время. Давайте поэтому начинать.

Поэтому я считаю то, что такие переговоры идут, а украинская сторона это подтверждает. Пока это чисто технические переговоры, политического решения нет. Вот и Зеленский об этом сказал, что должно быть решение самого Трампа. Ничего, вода камень точит. Надо двигаться, надо работать над этим упорно», – резюмировал Фесенко.

