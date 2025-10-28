«Отказались от транзита газа и подставили свой зад под удар!» – экс-зампред Нацбанка Украины

28.10.2025
Накануне зимы Украина столкнулась с дефицитом газа, что стало следствием отказа от продолжения транзита российского «голубого топлива» в ЕС.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-зампред Нацбанка Украины, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

«Я говорил трубу сдать в ЕС, а загружать ее азербайджанским газом [подразумевается схема, когда по документам газ был бы азербайджанским, но в реальности шёл из РФ] . И сказал, что, если мы это не сделаем, а прекратим, тогда что будет?… Европа не прекратила импорт «рашистского» газа в обход Украины и за счет увеличения особенно сжиженного газа. И что случилось? Разбили нашу газодобычу», – сокрушается Савченко.

Он говорит, что теперь Украине придется частично покупать втридорога российский газ.

«Потому что у газа нет цвета. Он импортируется в Евросоюз, смешивается. Там есть и другой газ. А нам уже надо пережить эту зиму. И мы будем брать газ. Правда, не наш по 50, а европейский по 500, включая частично «рашистов». Так цинично действует политика. Поэтому нам надо действовать очень цинично, прагматично, не бежать поперед батьки в пекло. Если бы мы это [прекратили транзит] сказали – синхронно делаем с Евросоюзом – ну тогда есть, за что страдать. А так – просто подставили себя и сейчас имеем огромные проблемы», – причитает укро-экономист.

Экс-зампред НБУ уверен, что в случае передачи ГТС в аренду ЕС Россия бы не наносила удары по газовым объектам.

Ведущий поинтересовался, а есть ли у Азербайджана достаточно газа для транзита в ЕС через Украину.

«Хватило бы. И нас не интересует, чей это газ, то ли «рашистский», то ли азербайджанский в условиях, когда нет запрета на экспорт газа. Просто мы вышли из игры и подставили свою задницу, по которой начали причем, нещадно. Все имеют доходы, включая ЕС, Россию, Азербайджан. А у нас есть огромные проблемы», – посыпает голову пеплом выступающий.

