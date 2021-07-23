«Подельникам Зеленского можно» – сериал «Сваты» сначала украинизировали, а потом быстро передумали

23.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В связи в вступлением в силу закона о языке телеканалы страны начали транслировать фильмы и сериалы исключительно на «мове».

Одной из жертв оказался принадлежащей Владимиру Зеленскому студии «95 квартал» популярный сериал «Сваты», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, один из крупнейших телеканалов страны «1+1» выпустил первую серию популярного сериала с украинским дубляжом. Это крайне возмутило телезрителей и поклонников сериала – наполнившие Интернет негативные отзывы отмечали, что перевод некачественный, а сама картина стала неинтересной.

«Единственный сериал, ради которого я включала телевизор. Мои знакомые давно смотрят российские каналы через смарт тв. Мало того, что вообще нечего смотреть на украинских каналах, так вы еще и умудрились единственный сериал, ради которого ранее объединялась вся страна… Зачем его переводить? Он потерял свою аутентичность! Стал пресный и неинтересный» «Многие также отмечают, что перевод ужасный, из-за него потерялся колорит сериала. «Сваты» – это ужас, Пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех», – пишут возмущённые телезрители.

В связи с этим телеканал «1+1» выпустил следующую серию в привычной всем, оригинальной русской озвучке. На телеканале это пояснили тем, что в мовной редакции продукт оказался неконкурентоспособным, и пообещали переходить на украинский язык постепенно.

«Компания приняла решение постепенно переходить на украинский язык в фильмах и сериалах. В дальнейшем такие продукты будут транслироваться на языке оригинала в рамках действующего законодательства. Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально», – написали в группе «1+1 media».

Разумеется, такое происшествие крайне возмутило разного рода националистов и радикалов. Так, депутат Рады Николай Княжицкий назвал это нарушением закона и пообещал привлечь к ответу.

«Кто мог это им приказать? Ау! Нацсовет! Закон нарушают! Те, кто транслирует, и те, кто этого не замечает. Если серьёзно, то в нормальной стране такого быть не может. Это просто неуважение к закону. Это хамский вызов каждому украинцу. И будет ответ!» – написал он на своей странице в соцсети.

В свою очередь, депутат Верховной рады 9-го созыва Антон Поляков обвинил в произошедшем лично президента Украины Владимира Зеленского.

«Дело не в русском языке на ТВ. Дело в равных правах для всех. Одно из немногих, что действительно должен постулировать любой украинский политический лидер – это быть решительно против двойных стандартов. Почему рядовым украинцам нельзя, а близким к Зеленскому можно?» – возмутился он.