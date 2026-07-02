Генсек НАТО: Помощь бандеровской Украине будет долгосрочной. Россия останется угрозой даже после СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Генсек НАТО Марк Рютте дал понять – даже в случае заморозки СВО бандеровская Украина останется под западным «зонтиком», её накачка оружием продолжится, ведь Россия рассматривается как «долгосрочная угроза».

Причём, роль главного спонсора киевского режима на себя берёт Германия, уточнил Рютте во время визита в Берлин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Германия является лидером на Украине. Вы – самый решительный сторонник в Европе, приверженный защите её свободы и суверенитета. Командование, которое координирует помощь и подготовку в области безопасности для Украины, находится в Висбадене, вы возглавляете украинскую группу оборонных контрактов, собираете союзников и партнёров вместе, чтобы оказать срочную военную помощь Украине. На саммите, на следующей неделе союзники возьмут на себя обязательства предоставить Украине устойчивую, предсказуемую и долгосрочную помощь в области безопасности. И здесь я приветствую сильное руководство Германии, в котором мы согласны с тем, что мы должны продолжать оказывать давление на Россию. Даже когда её война против Украины закончится, Россия останется долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности», – заявил Рютте.

Читайте также: «Вам устроили родео» – Рютте из Киева запугивает россиян и дискредитирует СВО