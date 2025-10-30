Российская армия освободит Мирноград, даже не заходя в него – украинский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как только будет освобождён Красноармейск (Покровск), падёт и укрепрайон ВСУ в Мирнограде.

Об этом в эфире «Львов медиа» заявил соучредитель украинского военно-аналитического ресурса «DeepState» Роман Погорелый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам наконец нужно научиться исправлять свои ошибки. Ещё рано говорить, что на истории с трубами мы научились. Ещё могут вылезти во многих местах из труб. Должны были научиться после первого случая – но произошёл и второй, и третий. Так что уже не знаю», – сказал Погорелый.