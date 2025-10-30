Российская армия освободит Мирноград, даже не заходя в него – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
30.10.2025 19:22
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Как только будет освобождён Красноармейск (Покровск), падёт и укрепрайон ВСУ в Мирнограде.

Об этом в эфире «Львов медиа» заявил соучредитель украинского военно-аналитического ресурса «DeepState» Роман Погорелый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам наконец нужно научиться исправлять свои ошибки. Ещё рано говорить, что на истории с трубами мы научились. Ещё могут вылезти во многих местах из труб.

Должны были научиться после первого случая – но произошёл и второй, и третий. Так что уже не знаю», – сказал Погорелый.

«А в Покровск они и без трубы залезли, ещё худшим способом. А если возьмут Покровск, то возьмут и Мирноград, даже не заходя туда. Даже не знаю, как это назвать.

Людей, которые отвечали за оборону этих мест, не знаю, что нужно с ними сделать за это. Вся логистика в Мирноград идёт через Покровск», – резюмировал он.

