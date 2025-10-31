Ситуация в Покровске критическая, враг сильнее нас – депутат Рады
Для ВСУ на Покровском направлении сложилась критическая ситуация – несмотря на бравые заявления военного и политического командования, срезать выступ под Добропольем не удалось и Россия имеет более сильные позиции, чем Украина.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил депутат Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Наши военные пытались срезать так называемые «заячьи уши», когда была Добропольская операция, когда противник просочился на большую глубину, мы его там блокировали, но этот выступ все же остался, создавая опасные условия. Мы помним, и президент, и главнокомандующий заявляли о контратакующих действиях при помощи десантно-штурмовых войск, других бригад, «Азова», который деблокировал именно на этом направлении. Там некоторые успехи были, но до конца их не добились, не смогли срезать, и эта угроза осталась.
Потому враг закрепился и пытается сейчас создать условия, чтобы нас доокружить и создать условия, чтобы мы просто вышли из Покровска… Ситуация сложная, близка к критической, сейчас наши военные делают все для того, чтобы стабилизировать ситуацию, но сделать это уже сложнее, потому что враг вокруг создал для себя очень серьезные позиции. Они у него там сильнее, чем у нас», – заявил Костенко.
