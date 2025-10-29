Снайпер ВСУ: Украинские военные у власти? Полный идиотизм!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине ни в коем случае нельзя допустить приход военных во власть.

Об этом в беседе с журналисткой Ланы Шевчук заявил бывший командир группы снайперов ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гость эфира призывает прекратить заявлять, что те, кто не воевал, не может быть у власти.

«Это идиотизм, полный идиотизм! Если этот человек профессионален, и если он ещё и воевал, это просто один из плюсов, но не более того… Мы не все справляемся порой с нашими подразделениями, но нам говорят справиться со страной. Мы все отбитые, это надо признать по-честному. И не каждый справится со своими эмоциональными нагрузками в будущем. Мы не готовы, в принципе, идти во власть только потому, что ты воевал и во время войны стал каким-то публичным лицом, плюс тебя наградили», – считает Прошинский.

По его мнению, это будет «самая большая глупость, которую сделает украинский народ».

Он говорит, что с уважением относится ко многим генералам и руководителям спецслужб [направо и налево раздающим интервью], но не понимает и сомневается, что будет за них голосовать.