Трамп оставляет минное поле для ЕС и ящик Пандоры для Украины

Игорь Шкапа.  
30.11.2025 16:42
  (Мск) , Киев
Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Если США признают Крым российским, то это грозит Европе переделом границ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко.

Один из подписчиков задал ему вопрос, переделает ли Google карту Украины, если Трамп в одностороннем порядке примет решение, что США признают Крым российским.

Укро-эксперт заметил, что тема признания американцами Крыма без принуждения к этому Украины вбрасывается уже не первый раз.

«Правильно европейцы как раз говорят, что Трамп в этом случае просто оставляет минное поле Европы, которая вся перепахана войнами. И это конфликт на конфликте, где карты переписывались 250 раз. И тут такого рода решение, которое оставляет после себя Трамп.

Ключевое – чтобы мы не признали. Если потом администрация поменяется в Штатах, то может появиться другая ситуация. Но ключевое, чтобы не признали мы, потому что для нас это ящик Пандоры, который будет потом разрывать всё политическое поле после войны», – рассуждал Романенко.

