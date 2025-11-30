Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если США признают Крым российским, то это грозит Европе переделом границ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил разыскиваемый за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко.

Один из подписчиков задал ему вопрос, переделает ли Google карту Украины, если Трамп в одностороннем порядке примет решение, что США признают Крым российским.

Укро-эксперт заметил, что тема признания американцами Крыма без принуждения к этому Украины вбрасывается уже не первый раз.