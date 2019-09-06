У Зеленского клянутся, что он не перестал считать Россию «агрессором»

06.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский считает Россию «агрессором», хоть и не говорит об этом на каждом шагу.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил лидер президентской фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Таким образом Арахамия ответил на критику о том, что Зеленский в своей речи ко Дню независимости и в выступлениях до этого напрямую не обвинял Россию в агрессии, как это ранее делал президент Петр Порошенко.

«У нас есть очень четкая позиция. Мы уже называем – я не знаю, что касается конкретно речи [президента], очень много раз президент называл Россию агрессором. В этом нет никакого сомнения, хотя было много обвинений касаемо президентской кампании. Я думаю, что это была просто манипуляция», – заявил Арахамия.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский с прискорбием признал проигрыш «агрессору».