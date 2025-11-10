В бункере Зеленского отключили свет прямо во время интервью британцам

Анатолий Лапин.  
10.11.2025 09:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 738
 
Великобритания, Дзен, Политика, Русофобия, Украина


Прямо во время интервью британской газете Guardian в резиденции главы киевского режима Зеленского пропал свет.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Зеленский сделал вид, что удивился и предложил продолжить интервью. Всё это похоже на очередную заготовку – ранее неоднократно команда Зе-шоуменов во время визита западных политиков в Киев включала сирены, хотя воздушная опасность в этот момент не объявлялась.

Прямо во время интервью британской газете Guardian в резиденции главы киевского режима Зеленского пропал...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Так или иначе, но в интервью Зеленский объявил – хотел бы уже сейчас получить ввод западных, в том числе британских войск на свою территорию, но «партнеры» готовы на это лишь после перемирия.

«Есть предложение, чтобы направить войска из некоторых стран. Это идея Франции и Великобритании. Конечно, мы хотим этого сегодня, но идея была в том, что это будет после. Предложение лидеров было о том, что это будет после прекращения огня или чего-то подобного».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить