Польша стремительно вооружается, и её ничуть не волнуют предупреждения президента Белоруссии Лукашенко о риске начала ядерной войны.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас должна быть ключевой позиция нашего сильного соседа Польши. И Польша, стремительно милитаризируясь сегодня, показывает реальность дел и реальную картину, с точки зрения европейской безопасности. Польша более ни на кого не хочет рассчитывать абстрактно. Польша имеет намерение опираться, в первую очередь, на собственный потенциал. Для этого она сегодня наращивает вооружённые силы до 300 тысяч человек», – сказал нацист.

«Польша сегодня обновляет свой танковый парк. Она закупает как легендарные уже «Абрамсы», так и их южнокорейские аналоги, Польша обновляет свой арсенал ракетных войск и артиллерии, создала и обустраивает мощную систему ТРО.

И очевидно, что, например, даже вчерашние заявления Лукашенко о близости Третьей мировой войны наших соседей поляков в этом контексте совсем не пугают, а скорее мобилизуют, и это правильно, потому что теперь есть перспектива появления российского ядерного плацдарма в Белоруссии», – заявил Михальчишин.