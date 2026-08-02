Трансформация понятия «перемога»: «Украина проигрывает войну, но уникально медленно»

Елена Острякова.  
02.08.2026 17:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ потеряли инициативу на фронте еще в начале  2024 года.

Об этом украинский дронщик Юрий Касьянов заявил «Политеке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ потеряли инициативу на фронте еще в начале  2024 года. Об этом украинский дронщик...

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«Противник и сейчас имеет преимущество. Он постоянно захватывает украинские земли. На земле мы проигрываем. Очень медленно проигрываем. Никогда в новейшей военной истории ни одно наступление не длилось так долго», – рассуждал Касьянов.

Он опасается, что Украина рискует проиграть эту войну из-за разницы в потенциалах двух стран. И даже фантазии на тему развала России Касьянова не вдохновляют.

«Допустим, мы выиграли войну. Россия развалилась. Мы вышли на границы 91-го года, даже Крым освободили. И что?

В Украине фактически ничего нет.

В войне на истощение мы проиграем, потому что не будет у нас ни заводов, ни фабрик, ни школ, ни больниц, – ничего. Мы будем на голой выжженной земле», – сказал Касьянов.

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English version :: Читать на английском Трансформация понятия «перемога»: «Украина проигрывает войну, но уникально медленно»

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