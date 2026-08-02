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Киев не сможет получить от Запада ни ракеты-перехватчики для «Пэтриотов», ни лицензию на их производство.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский в США попросил ракеты, Трамп пообещал. Но, знаете, это всего лишь обещание. Учитывая, что у США в запасе осталось только порядка 800 ракет-перехватчиков, я очень сомневаюсь, что он возьмет, по мановению волшебной палочки, выделит 300 для Украины. Этого не будет. Будет в лучшем случае – дадут 30-50 ракет из своих запасов, не более. А это, по сути, на пару ударов. Учитывая то, что частота ударов по Киеву резко выросла – ракет нет, но вы держитесь. Ракет просто физически нет. А перепевы о том, что вот лицензия – это уже в который раз американцы передают лицензию. Я насчитал уже раза 4-5, как минимум, за июль месяц», – сказал Золотарев.

Он подчеркнул, что рассчитывать на поставки из Европы тоже не приходится – производство там развернётся ещё нескоро.