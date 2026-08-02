У Запада физически нет ракет-перехватчиков для Украины – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
02.08.2026 17:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 433
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киев не сможет получить от Запада ни ракеты-перехватчики для «Пэтриотов», ни лицензию на их производство.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев не сможет получить от Запада ни ракеты-перехватчики для «Пэтриотов», ни лицензию на их...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Зеленский в США попросил ракеты, Трамп пообещал. Но, знаете, это всего лишь обещание. Учитывая, что у США в запасе осталось только порядка 800 ракет-перехватчиков, я очень сомневаюсь, что он возьмет, по мановению волшебной палочки, выделит 300 для Украины. Этого не будет.

Будет в лучшем случае – дадут 30-50 ракет из своих запасов, не более. А это, по сути, на пару ударов. Учитывая то, что частота ударов по Киеву резко выросла – ракет нет, но вы держитесь. Ракет просто физически нет.

А перепевы о том, что вот лицензия – это уже в который раз американцы передают лицензию. Я насчитал уже раза 4-5, как минимум, за июль месяц», – сказал Золотарев.

Он подчеркнул, что рассчитывать на поставки из Европы тоже не приходится – производство там развернётся ещё нескоро.

«Даже Германия, с её технологическим потенциалом и без обстрелов, уже два года возится, еще не запустили производство PAC-3. Их никто не бомбит, у них прекрасные инженеры, толковые техники.

А где на Украине это всё найти, даже если выдадут лицензию? А война – такая вещь, когда оружие или те или иные боеприпасы нужны сейчас и сегодня, а не в светлом будущем», – добавил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском У Запада физически нет ракет-перехватчиков для Украины – киевский эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора