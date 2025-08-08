Украина не получит потерянное, включая Крым – экс-советник Трампа

Анатолий Лапин.  
08.08.2025 11:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 455
 
Война, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина


Европейские лидеры зря считают, что Украина сможет вернуть себе утраченные территории, включая Крым.

Об этом в эфире «Times Radio» заявил бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Мэтт Брейнард, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские лидеры зря считают, что Украина сможет вернуть себе утраченные территории, включая Крым. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что президент – хладнокровный реалист. И он понимает, что единственный способ закончить этот конфликт – это оказать серьезное давление на обе стороны, чтобы они пришли к соглашению. Потому что это должно быть двустороннее соглашение между ними.

В противном случае все будет продолжаться так же, как и раньше. Пока ЕС обещает Украине победу, возвращение всех территорий, включая Крым, но этого не произойдет. Президент понимает, что ситуация такова, какая она есть», – заявил Брейнард.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить