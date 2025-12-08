«Заплатят – все: стандарт НАТО теперь мировой» – постпред США в Альянсе

08.12.2025 20:25
Союзники США вне НАТО таже должны начать тратить на армию не менее 5% своего ВВП.

Об этом на пресс-конференции в Дохе заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы призываете страны Ближнего Востока тратить больше на оборону?», – спросила ведущая.

«Да, я думаю, что стандарт НАТО теперь является мировым стандартом. Я думаю, что 5% расходов на оборону в формуле, которую мы разработали – это мировой стандарт.

Мы ожидаем, что страны значительно увеличат свой оборонный потенциал. Очевидно, что американское оружие и боеприпасы – лучшие. Нам нужно искать возможности совместного производства не только ракет Пэтриот, но и всех видов оружия на совместных предприятиях», – сказал Уитакер.

«Нам нужно больше всего сотрудничать с нашими друзьями и союзниками, чтобы снизить цены на многие из этих систем. Потому что мы многому научились на примере Украины.

Один из уроков, который мы усвоили, заключается в том, что эти изысканные системы просто не имеют смысла, когда вы запускаете дорогие ракеты против Шахедов.

К сожалению, так вы просто проиграете эту войну. Поэтому мы будем искать более дешевую и эффективную противовоздушную оборону. Мы будем делать это гораздо эффективнее и результативнее. И это то, что снова станет защитой и силой, которая гарантирует и обеспечивает мир», – утверждал дипломат.

