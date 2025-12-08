ЕС дал деньги Тихановской – хватит только на «распил»

Елена Острякова.  
08.12.2025 18:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 124
 
Белоруссия, Дзен, ЕС, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Финансы


Евросоюз выделяет беглой белорусской оппозиции 30 млн евро.

Об этом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила сегодня на конференции «Перспективы демократических реформ в Беларуси» в Европарламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я с гордостью объявляю сегодня, что ЕС предоставит дополнительную помощь народу Беларуси в размере 30 млн евро в следующем году. Таким образом, общая сумма нашей поддержки с момента фальсификации выборов составит более 200 млн евро.

Эта поддержка поможет белорусским правозащитникам помогать жертвам репрессий, журналистам и гражданскому обществу, продолжать добиваться демократических перемен», – вещала Кос.

Ранее самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская хвасталась, что в ЕС ей пообещали 3 млрд евро.

