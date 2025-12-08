Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британская армия переполнена мигрантами из других стран, которые не заинтересованы воевать за интересы Лондона. Об этом в интервью публицисту Дэвиду Старки заявил британский контр-адмирал Крис Пэрри, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«30-49% новобранцев в армии, включая королевские полки и гренадерскую гвардию – это иностранцы. Это люди, чей английский настолько плох, что их нельзя использовать в качестве помощников полиции в случае внутренних проблем, когда приходится привлекать вооруженные силы. Как мы можем ожидать от них лояльности к стране, если они даже не говорят на нашем языке? У нас не просто некомпетентная армия, а маленькая армия из наёмников», – возмутился ведущий.

«Я перенесу вас в конец римской эпохи в Британии: мы привлекли англосаксонских наемников, чтобы они не пускали своих товарищей. Так что мы снова делаем то же самое. Но проблема в том, что мы оказались в стране Генриха IV, часть 2, где генералы набирают всех подряд. Другими словами, вы повторяете последние мантры и никогда не сражаетесь. У нас сейчас начальник штаба обороны, который никогда не участвовал в боевых действиях», – ответил Пэрри.