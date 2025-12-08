Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Проблему признания сепаратистского Косово можно решить, приняв его в НАТО.

Об этом старший научный сотрудник нежелательного в РФ Университета Джона Хопкинса SAIS Эдвард Джозеф заявил на слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У этой проблемы есть решение, и это НАТО. Только вступление в НАТО положит конец противостоянию, потому что тогда у Сербии не будет другого выхода, кроме как признать Косово. И кампания по непризнанию, ее зависимость от России и Китая в Совбезе ООН будут бессмысленны, потому что членство в НАТО гораздо важнее для Косово, чем членство в ООН», – рассуждал Джозеф.

Он также не исключил скорое вступление в НАТО и Сербии.