Россия – наш сосед на сотни лет, с ней надо дружить, а не воевать, – немецкий политик
Европе нужно принять тот факт, что Россия была и останется ее соседом на ближайшие сотни лет, поэтому нужно прекратить постоянную эскалацию.
Об этом с трибуны Бундестага заявил депутат немецкого парламента Кай Готтшалк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вы вообще просчитали риски последующей эскалации или постоянного отчуждения с Россией? Россия останется нашим соседом в ближайшие 100-200 лет, и мы должны приложить все усилия для восстановления хороших отношений с Россией.
Во-вторых, еще одно, что вообще упустили из виду – последствия для немецкого суверенитета, энергоснабжения и экономики они просто игнорируют. Своей политикой они несут ответственность за экономический кризис в Германии и безработицу.
(В случае отъема российских активов, – авт.) доверие к евро упало бы, средства утекли. Последствия для статуса евро были бы неясны для нашей валюты и многих людей, которые в ней копили. Неужели вам все это стало безразлично?.. В этой так называемой сделке Германия не выиграет», – заявил Готтшалк.
