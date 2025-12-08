Россия – наш сосед на сотни лет, с ней надо дружить, а не воевать, – немецкий политик

Анатолий Лапин.  
08.12.2025 11:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 26
 
Европе нужно принять тот факт, что Россия была и останется ее соседом на ближайшие сотни лет, поэтому нужно прекратить постоянную эскалацию.

Об этом с трибуны Бундестага заявил депутат немецкого парламента Кай Готтшалк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы вообще просчитали риски последующей эскалации или постоянного отчуждения с Россией? Россия останется нашим соседом в ближайшие 100-200 лет, и мы должны приложить все усилия для восстановления хороших отношений с Россией.

Во-вторых, еще одно, что вообще упустили из виду – последствия для немецкого суверенитета, энергоснабжения и экономики они просто игнорируют. Своей политикой они несут ответственность за экономический кризис в Германии и безработицу.

(В случае отъема российских активов, – авт.) доверие к евро упало бы, средства утекли. Последствия для статуса евро были бы неясны для нашей валюты и многих людей, которые в ней копили. Неужели вам все это стало безразлично?.. В этой так называемой сделке Германия не выиграет», – заявил Готтшалк.

