Россия – наш сосед на сотни лет, с ней надо дружить, а не воевать, – немецкий политик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европе нужно принять тот факт, что Россия была и останется ее соседом на ближайшие сотни лет, поэтому нужно прекратить постоянную эскалацию.

Об этом с трибуны Бундестага заявил депутат немецкого парламента Кай Готтшалк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.