Фатальная ошибка: Алиев ради Трампа умудрился настроить против себя всех – эксперт

Подписанный в США договор Азербайджана и Армении – это трагическая ошибка действующих бакинских властей.

Об этом в эфире радио «КП» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С Россией Алиев сильно поссорился, с Ираном – тем более, после этой Зангезурской сделки. Это вообще не договор, это протокол о намерениях. Политическая декларация, которая никого ни к чему не обязывает», – сказал Пилько, обосновав также, что и с Турцией не всё просто.

«Алиев совершил огромную политическую ошибку. Суверенитет Азербайджана и его стабильное развитие зависело от сохранения хороших отношений с тремя крупными региональными игроками – Россией, Ираном и Турцией.

Он добавил, что с Пашиняном здесь всё ясно, он получил гарантии безопасности и эвакуации, а вот с Алиевым всё странно.

«Когда дойдёт до реализации, во-первых, должен пройти референдум в Армении, чтобы убрать из Конституции упоминания Арцаха. Это первое препятствие.

Второе, Иран, несмотря на заявления, рассматривает как смертельную угрозу создание такого коридора под контролем США, потому что для его охраны туда зайдут американские ЧВК.

Это может стать плацдармом для нападения на Иран. Иран после этого приступит к дестабилизации режима Алиева. Я напомню, в Азербайджане живёт 9 млн., а в Иране 26 млн. этнических азербайджанцев. И Иран много что может сделать, чтобы объяснить Алиеву, как он был неправ, и в какой степени существование Азербайджана зависит от дружеских отношений с Ираном.

Алиев просто потеряет власть в стране. Ильхам Алиев просто спустил всё политическое наследие своего отца, эта опасная дорожка закончится для него неважно», – предупредил эксперт.