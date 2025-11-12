Американский дипломат-русофоб: Надо стимулировать бегство населения из России

Елена Острякова.  
12.11.2025 11:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 414
 
Дзен, Политика, Россия, Эмиграция


Бывший посол США в России Майкл Макфол поддержал решение Еврокомиссии об отмене шенгенских мультивиз для граждан РФ. Он считает, что россияне, выехавшие на Запад, уже не должны возвращаться. 

 «Лично я считаю, что мы должны создавать условия для россиян, чтобы они могли эмигрировать из России. А многоразовая виза – это что получается? Россияне хотят выехать в Европу, погулять там, а потом вернуться домой? Мне кажется, это противоречие какое-то. Вы говорите, что вы против войны, едете в Европу, отдохнули, а потом вернулись домой после того, как уже три года продолжается это варварское вторжение. Это как-то странно. И вы все равно хотите вернуться в Россию. Возникают вопросики», – сказал Макфол в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь».

Ранее в интервью российскому блогеру-иноагенту Юрию Дудю Макфол заявил, что российским эмигрантам надо отказаться от гражданства РФ ради отсутствия проблем за границей. Тогда это вызвало всеобщее возмущение, и дипломат публично сожалел о своих словах.

