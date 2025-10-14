«Анализировать нечего – «Иди и смотри»: киевский философ о беспределе Зе-диктатуры
Украинская действительность, где население запугивают и утилизируют на фронте, переполнена фактажом, который отвечает сам за себя и не требует никакой дополнительной аналитики.
Об этом на канале Politeka заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Достаточно только того, что эти факты [дезертирства] будут называться. Если бы ещё назывались факты наших потерь, факты экономических, демографических потерь и будущих демографических и экономических потерь…
Это то, что называется – факты говорят сами за себя. Иногда нужен анализ: а, вот, Безуглая говорит [свыше 250 тыс. солдат ВСУ ушли в СОЧ], что вы думаете по этому поводу? А здесь ничего не надо думать. Или мы не видим сотни видео, где на улицах избивают мужчин, относятся к ним, как к скоту?
«Что вы думаете по этому поводу»… Вообще тут думать ничего не надо! Был такой фильм белорусского режиссёра «Иди и смотри». Тут вообще нет повода для аналитики», – сказал Баумейстер.
«А вот, смотрите, сидит митрополит под домашним арестом или в тюрьме. Что вы думаете? А вот люди боятся высказываться и боятся друг друга, озираются по сторонам. Что вы об этом думаете? Мысль очень простая. Общество запугано. Никто не будет выражать своё мнение без разрешения», – добавил философ.
