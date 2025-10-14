«Анализировать нечего – «Иди и смотри»: киевский философ о беспределе Зе-диктатуры

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская действительность, где население запугивают и утилизируют на фронте, переполнена фактажом, который отвечает сам за себя и не требует никакой дополнительной аналитики.

Об этом на канале Politeka заявил украинский философ Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Достаточно только того, что эти факты [дезертирства] будут называться. Если бы ещё назывались факты наших потерь, факты экономических, демографических потерь и будущих демографических и экономических потерь… Это то, что называется – факты говорят сами за себя. Иногда нужен анализ: а, вот, Безуглая говорит [свыше 250 тыс. солдат ВСУ ушли в СОЧ], что вы думаете по этому поводу? А здесь ничего не надо думать. Или мы не видим сотни видео, где на улицах избивают мужчин, относятся к ним, как к скоту? «Что вы думаете по этому поводу»… Вообще тут думать ничего не надо! Был такой фильм белорусского режиссёра «Иди и смотри». Тут вообще нет повода для аналитики», – сказал Баумейстер.