Террорист Арестович «разочаровался» в иноагенте Латыниной и отказался участвовать в её эфирах

Признанный в России террористом и экстремистом экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отказался участвовать в совместных эфирах с эмигрировавшей из РФ журналисткой-иноагентом Юлией Латининой из-за того, что она «переобулась» – и перестала критиковать свою страну.

Об этом Арестович заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С Латыниной интервью продолжать не буду, считайте это официальным объявлением. Я долго уважал Юлию Леонидовну, ценил её как собеседника, собственно говоря, ценю и до сих пор. Но моя история с ней закрыта не потому, что она путается в информации или ещё что-то. Потому что, с моей точки зрения, она совершила неприемлемый для меня моральный выбор. Она вообще перестала говорить о вине российской стороны и стала перебирать только и педалировать проблемы украинской, а это уже не интеллектуально честно. Это уже носит признаки пропаганды», – рассуждал недобиток.