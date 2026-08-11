«Слава Турции! Эрдогану слава!»: галичанин-русофоб троллит Зеленского

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Украина, несмотря на клятвенные обещания своих лидеров, так и не может дать адекватный ответ России.

Об этом в эфире своего видеоканала заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дроздов считает, что с стороны России сегодня наблюдается «погром и разгром» Украины, а дальше это будет лишь усиливаться, но при этом со стороны Киева равнозначной ответки не видно.

«То есть страна, заявляющая три тысячи ракет [в год] официально, заявляющая 200 штук «Фламинго» в месяц, а ответок-то нет. Вот сколько погромов, а туда, нет таких данных, чтобы там наши «Фламинго», прям рой «Фламинго» ринулись там и так далее. Есть единичные использования, но не такого эмоционального, как Москва делает. Вот вы нам тут сожгли, мы вам сейчас дадим. И дают, и летит все: «Ониксы», «Цирконы», «иксы», «Бандероли» и «Искандеры». У нас такого нет», – сказал Дроздов.

При этом он недоумевает, почему украинцы тешатся новостью о покупке о Турции 70 ракет «Атакамс», когда раньше Киев заявлял три тысячи своих ракет в год.

«Чтобы мы понимали, эти купленные в Турции 70 штук, это ровно столько, сколько «Искандеров» производит Россия в месяц. Почему «Искандеры»? Потому что они изготавливаются из 100% отечественных компонентов. Им не нужно ничего закупать, поэтому они могут планово 70 «Искандеров». Не сбивали их в своем большинстве. Ну и сейчас полностью несбиваемых производит ежемесячно. Вот мы их месячную норму «Искандеров» сейчас закупаем за огромные деньги в Турции – и очень тешимся, имея при этом мемы в 3 тысячи ракет и 200 «Фламинго» в месяц», – говорит галичанин.

Дальше он перешел к откровенному издевательскому троллингу украинских властей.