Нужно выбивать канализацию в городах-миллионниках, чтобы не применять ЯО – Коц

Анатолий Лапин.  
11.08.2026 17:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы создать киевскому режиму серьезные проблемы и освобождать города с меньшими для ВС РФ потерями, нужно уничтожать всю жизненную инфраструктуру миллионников, включая канализацию.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы создать киевскому режиму серьезные проблемы и освобождать города с меньшими для ВС РФ...

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По мнению Коца, такая мера была бы действенной альтернативой ядерной бомбе.

«Надо дать Харькову 72 часа на эвакуацию и жахнуть по-серьёзному. Да ну, а как жахнуть по-серьёзному по городу-миллионнику? Ядерной бомбой – ну, это же до Белгорода тоже долетит. Поэтому как там по-серьёзному жахнуть?

Большие города трудно выносить в нынешних условиях без ядерного оружия, да. Единственное, что можно сделать, там с большими городами, и я думаю, что нужно сделать — это выбивать всю жизненную инфраструктуру, включая канализацию, чтобы в городах было невозможно жить, и после этого проще будет решать вопросы с Киевом. Но мы не такие, как показывает практика», – сетовал Коц.

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English version :: Читать на английском Нужно выбивать канализацию в городах-миллионниках, чтобы не применять ЯО – Коц

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