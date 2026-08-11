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Чтобы создать киевскому режиму серьезные проблемы и освобождать города с меньшими для ВС РФ потерями, нужно уничтожать всю жизненную инфраструктуру миллионников, включая канализацию.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Коца, такая мера была бы действенной альтернативой ядерной бомбе.